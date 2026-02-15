[2.15 J1百年構想EAST第2節 千葉 0-0(PK8-9) 川崎F フクアリ]J1百年構想リーグEASTは15日に第2節を行った。ジェフユナイテッド千葉と川崎フロンターレの対戦は0-0のドロー。特別大会の規定によりPK戦が行われ、川崎Fが9-8で勝ち点2を獲得。一方、千葉は勝ち点1を得た。今大会は別大会扱いではあるが、千葉は2009年11月22日のJ1第32節・FC東京戦(○2-1)以来の5929日ぶりとなるJ1リーグでの勝ち点となった。開幕節は浦和レッズに