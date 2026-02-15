【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節】(ハワスタ)いわき 3-1(前半1-0)福島<得点者>[い]堂鼻起暉(16分)、山中惇希(50分)、村上陽斗(88分)[福]樋口寛規(64分)<警告>[い]山口大輝(10分)、久永瑠音(86分)、坂元一渚璃(90分+5)[福]安在達弥(35分)主審:吉田哲朗└キングカズは福島ダービーでメンバー外… 神村学園主将のいわきルーキーDF中野陽斗は2試合連続スタメン