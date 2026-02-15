タウリンをとりすぎるとどうなる？メディカルドック監修医が一日の摂取量・タウリンをとりすぎると現れる副作用・不足すると現れる症状などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『疲労回復に効く「タウリン」は「とりすぎる」とどうなる？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：神尾 澄恵（管理栄養士） 病院、介護老人保健施設、特別養護老人ホ