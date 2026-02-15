オリンピックの公式Instagramが14日、感動的な瞬間を捉えました。男子ハーフパイプで大技のトリプルコーク1440の連続技を成功させ「95.00」で金メダルを獲得。3度目の五輪挑戦でつかんだ頂点となりました。オリンピック公式は「大切な瞬間は大切な人達と」と題し、戸塚選手が女性と喜びのハグをする様子を投稿。金メダルを女性の首にかけると同時に祝福のハグを受け、まさに「かけがえのない瞬間」となりました。この女性は2022年