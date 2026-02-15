ミラノ・コルティナ五輪、スノーボードの木俣椋真選手が現地14日の公式練習後、同15日に行われる男子スロープスタイル予選へ向けて意気込みを語りました。同7日に行われた男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣選手。「それなりに連絡は来て、みんな喜んでくれた」と反響を語るも、自らは「そんなに変わらずいつも通り。ちょっとスロープにフォーカスして過ごしていた」と、この1週間は普段通りだったと振り返ります。獲得したメ