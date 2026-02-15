５億３９９０万５２４０円のキャリーオーバーが発生し、注目を集めていた１５日のＷＩＮ５は、京都１０Ｒ１番人気グランドプラージュ、東京１０Ｒ２番人気ウェットシーズン、小倉１１Ｒ４番人気ジョーメッドヴィン、京都１１Ｒ６番人気ジューンテイク、東京１１Ｒ２番人気リアライズシリウスで決まり、払戻金は１５５万９７６０円となった。的中票数は３１５９票。なお、この日の発売金額は６２億６７７１万３７００円で、２５