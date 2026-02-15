「練習試合、巨人−広島」（１５日、沖縄セルラースタジアム那覇）広島・岡本駿投手が先発し、３回３安打２奪三振無失点と粘りの投球をみせた。初回１死一塁で、４番・石塚を二ゴロ併殺打。二、三回と走者を背負ったものの、緩急を使いながら狙い球を絞らせなかった。「真っすぐでも三振が取れましたし、自分が得意とするチェンジアップでも三振が取れた。そこは良かったかなと思います」課題は、さらなる精度向上だ。直球