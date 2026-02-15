１５日放送のＡＢＥＭＡ「ＡＢＥＭＡ的ニュースショー」で、圧勝?高市人気丸乗り戦略?衆院選の舞台裏を特集した。政治ジャーナリストの青山和弘氏は「高市さんの人気があったから自民党が圧勝したというのがあるんですけど、その人気をブーストさせたのは自民党の広報戦略」と鈴木貴子広報本部長の功績を評価した。元衆院議員の宮崎謙介氏も「貴子さんは能力高いですよ。国会議員らしくない動きをする」と賛同した。宮崎氏が