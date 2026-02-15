SNS更新フィギュアスケート男子の元世界王者である宇野昌磨さんが14日、自身のXを更新。ミラノ・コルティナ五輪の熱戦が続く中、大会開幕後では初めてSNSで五輪に言及し、ファンの話題を呼んでいる。宇野さんは、こうつづった。「オリンピックには魔物がいるとよく言われるので人々はそろそろゾルトラークを覚えるべきだと思う」。人気アニメ「葬送のフリーレン」に登場する、魔族を倒す魔法「ゾルトラーク」になぞらえて投