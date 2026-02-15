西塚洸二騎手（２１）＝栗東・フリー＝は、２月１５日の小倉９Ｒ・太宰府特別（４歳上２勝クラス、芝２０００メートル＝７頭立て）でマトラコーニッシュ（牝４歳、栗東・池添学厩舎、父サートゥルナーリア）に騎乗して１着となり、１５７３戦目でＪＲＡ通算１００勝を達成した。ニュージーランド出身の西塚騎手は２０２２年３月にデビュー。昨年の紫苑Ｓで重賞初制覇。７番人気のケリフレッドアスクで制し、同馬とともに秋華賞