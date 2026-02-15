◆バスケットボールＢ１リーグ第２３節富山１１５―９３北海道（１５日・富山ありそドーム）Ｂ１東地区のレバンガ北海道が富山と対戦し、９３―１１５で敗戦。西地区最下位クラブ相手に今季最多失点を許し敗れた。１４日の１戦目でＢリーグ創設後クラブ最多となる２７勝目を挙げたレバンガ北海道。連勝を目指したが、第１クオーター（Ｑ）にいきなり３１失点。その後も富山の攻撃を止めきれず、ＳＧトレイ・ケルにキャリアハ