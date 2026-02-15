巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（５１）が１５日、３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇を目指す侍ジャパンの強化合宿を２日続けて訪問した。「侍ジャパン」のユニホームを着用して宮崎、名古屋での「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」に出場するサポートメンバーに選ばれた巨人・中山には練習中にアドバイス。巨人キャンプで臨時コーチを務めた１０〜１２日にも熱心に指導をしており、