◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子３０キロは、荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が１時間３０分５４秒で連覇。１９８５、８６年大会を制した伊藤国光（鐘紡）以来、大会史上２人目の連覇を達成した。今大会が引退レースとなった口町亮（３１）＝ＳＵＢＡＲＵ＝は１時間３６分１２秒で８位。ゴール後、口町をねぎらう大声援が上がり、奥谷亘監督（５０