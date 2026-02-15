◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人は広島に２ー４。今年の対外試合で黒星スタートとなった。先発のドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は初回に１死一、二塁のピンチを招いたが、秋山を三ゴロ併殺。２回は３者凡退に封じ、２回２安打無失点でプロ発の対外試合を終えた。試合が動いたのは４回。２番手・西舘が先頭・佐々木に二塁打を許すと、その後無死三塁で秋山に中前適時打を献上した。１―１の７回は無死一、