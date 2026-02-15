◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）今年のクラシックを占う３歳重賞に９頭が出走し、北村友一騎手騎乗で４番人気のベレシート（牡、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は後方追走から上がりメンバー最速の３３秒０の脚でゴール前強襲も頭差及ばず２着。重賞初制覇はならなかった。同馬は春秋グランプリ３連覇などＧ１・４勝をマークしたクロノジェネシスの初子として注目を集