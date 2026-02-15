全日本プロレスは15日、後楽園ホールで「エキサイトシリーズ2026」を行った。メインは「ゼンニチJrフェスティバル」1回戦。今回のトーナメントはドラゴンゲートに流出したアジアタッグ選手権のベルト奪回のために開催された。メインを託されたライジングHAYATO、青柳亮生組と世界ジュニアヘビー級王者の立花誠吾、阿部史典組が対戦。立花が開始から青柳の膝を徹底攻撃した。しかし、HAYATOと青柳の連係がわずかにまさり、23