関西若手漫才師の登竜門、読売テレビ『ytv漫才新人賞』の事前ROUND3が15日に放送（後3：00〜4：30※関西ローカル）され、王座を争う『第15回ytv漫才新人賞決定戦』出場者が出そろった。【写真多数】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』優勝へ！ 天才ピアニスト、生姜猫、タチマチの表情ROUND3には、cacao、生姜猫、三遊間、愛凛冴、オーパスツー、天才ピアニスト、天ロクの丘、タイムキーパー、例えば炎、ハスキーポーズ、タチマ