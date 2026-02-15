ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐり闘った。芸人がずらりと並ぶ中、TBS系「ゴゴスマ」で司会を務める石井亮次アナウンサー（48）はスタンドマイクの前に立ち、漫談スタイル。コントが主流の今大会では少数派だった。ネタは、司会する生放送でのハプニング。番組出演者の肩書きを紹介する字幕が逆になり、ナジャ・グランディーバが「国際弁護士」として紹介