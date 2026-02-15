ナンバープレートの分類番号「700番台」はレア？一般的に「5ナンバー車」と呼ばれるのが、登録自動車のコンパクトカーです。ナンバープレートの3ケタの分類番号が500番台で、トヨタのヤリス、日産のノート、ホンダのフィットなどが代表格。ただ、こうした車種で時おり、分類番号700番台の「7ナンバー車」を見かけることがあります。これは一体何なのでしょうか。 【一挙公開！】これが「7ナンバー」の可能性が高い希望ナンバーです