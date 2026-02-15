愛犬のお散歩中に考えられる危険なこと 1.車やバイクや自転車との接触事故 愛犬のお散歩中に考えられる危険なことは、車やバイクや自転車との接触事故が起こるかもしれないということです。 とくに夜間のお散歩のとき、飼い主がライトを持っていない場合や愛犬に光るものを身につけていない場合では、相手が犬の存在に気づくことができません。 車やバイクの音に驚いた犬が突然走り出したり、突然進行方向を変えたりすること