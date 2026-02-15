JR四国によりますと、きょう（15日）午後3時15分ごろ、松山市安城寺町の予讃線の浦戸端（うらどばた）踏切で、特急「しおかぜ・いしづち11号」が人と接触したということです。 【写真を見る】【予讃線】特急「しおかぜ・いしづち11号」が松山市の踏切で人と接触伊予北条～松山駅で運休遅れや運休【15日午後4時現在】 この影響で、予讃線の一部区間、伊予北条～松山駅間で、午後4時現在、列車の運転を見合わせて