中国国際航空は、北京/首都〜ブリュッセル線を3月24日に開設する。月・火・木・土・日曜の週5往復を運航し、夏スケジュールから1日1往復に増便する。機材はエアバスA330-200型機を使用する。同路線はこの他に、海南航空が最大1日1往復を運航している。■ダイヤCA963北京/首都（02：40）〜ブリュッセル（06：20）／月・火・木・土・日CA964ブリュッセル（13：00）〜北京/首都（05：50+1）／月・火・木・土・日