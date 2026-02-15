柏レイソルは２月15日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で東京ヴェルディとホームで対戦。試合終了間際の失点で１−２と敗れ、開幕２連敗となった。柏は序盤からボールを保持すると、33分に小泉佳穂が相手のミスを突いて先制点を挙げる。しかし、63分にセットプレーから同点弾を許すと90＋２分、福田湧矢に強烈なミドルを決められ、痛恨の敗戦となった。 シュート数は東京Vの６本に対し、柏は10本。ボール