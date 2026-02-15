フィギュアスケート男子シングルで2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、2大会連続の銀メダルを獲得した鍵山優真が、現地時間2月14日までに自身のインスタグラムを更新。今大会を振り返った。【写真】コーチの父・正和さん、コストナーさんとの3ショットに収まる鍵山優真をチェック鍵山はコーチである父の正和さん、カロリナ・コストナーさんとの3