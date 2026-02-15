のんびりと動くかめは、見ているだけで癒やされますよね。一緒に暮らしたら、いったいどんな毎日になるのでしょうか。【漫画】『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を第1回から読む今回は、大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」の生みの親・やましたこうへいさんが、かめと暮らすおばあちゃんの日常を描いた『おばあちゃんとかめ 何げに楽しい2匹とのくらし』を紹介します。息子からなかば強引に引