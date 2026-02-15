「共同通信杯・Ｇ３」（１５日、東京）２番人気のリアライズシリウスが２番手から抜け出して勝利。昨年８月の新潟２歳Ｓに続き重賞２勝目を挙げた。昨年の覇者で同じ手塚久厩舎でもあるマスカレードボールもこのレースを制したあと、皐月賞３着、ダービー２着、天皇賞・秋制覇と大きく飛躍した。リアライズシリウスは前走の朝日杯ＦＳでは５着に終わったものの、今年の初戦を制してクラシックへ向けて弾みをつけた。頭差の２