岐阜競輪のS級シリーズ（F1）が、16日に開幕する。S級初陣だった1月1〜3日の静岡で、いきなり優勝を飾った平野想真（26＝愛知・123期）。しかし、小松島で代替開催された高松記念（1月29日〜1日）→立川F1戦（9〜11日）では、一転して予選敗退となった。「静岡は単騎で取らせてもらったようなもの。A級なら叩いて、回して、最後も踏み直せたけど…。S級ではこんなもん。ここからですね」高いカベを越えるべく練習に明け暮