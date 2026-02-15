新型コロナの拡大防止協力金を詐取したとして静岡県警は15日、詐欺容疑で神奈川県の男（75）らを逮捕した。男は2021年の静岡県熱海市の土石流で土砂崩落の起点となった土地の旧所有者で、土石流を巡る捜査で詐欺の疑いが浮上した。