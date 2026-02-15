明治安田J2・J3百年構想リーグWEST－Bのロアッソ熊本は15日、サガン鳥栖と対戦しPK戦の末、敗れました。 ロアッソは先制を許したものの、後半44分に飯星のプロ初ゴールで1対1の同点に追いつき『百年構想リーグ』2戦目で初めてのPK戦へ。 しかしPK戦では、1人目の半代と5人目の永井が失敗。PK戦4対3で敗れました。 ロアッソは勝点1を積んでいます。