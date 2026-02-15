「京都記念・Ｇ２」（１５日、京都）６番人気のジューンテイクが力強く伸びて２４年京都新聞杯以来となる２つ目のタイトルを手にした。１番人気のエリキングが２着、３番人気のエコロディノスが３着に入った。昨年の天皇賞・春Ｖ以来の出走だった２番人気のヘデントールは８着に終わった。今月で騎手を引退して調教師になる藤岡佑が、鮮やかな手綱さばきを見せた。大外からスタートを決めて番手を確保。逃げるバビットを見な