大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）では信長（小栗旬）が秀吉（池松壮亮）に美濃の鵜沼城攻略を命じ、尾張領内の犬山城を落とそうとしている。鵜沼城跡や犬山城を訪れた今泉慎一さんは「なぜ信長はまっすぐに犬山城を攻めず、迂回して木曽川を渡り、美濃領内に入ったのか。実際に城の跡に行って理由がわかった」という――。■美濃攻めなのになぜ犬山城へ？第3回 犬山城（愛知県犬山市）・鵜沼城（岐阜県各務原市）・伊木山城（岐阜