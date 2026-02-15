日本マクドナルドホールディングスは2月6日、2025年12月期決算説明会を開き、全店売上高が過去最高を記録したことを発表するとともに、今後の成長に向けて既存店投資と店舗体験の強化を軸とする方針を示した。外食市場が拡大基調を維持する中、同社は出店と並行して既存店の改装やデジタル化投資を進め、1店舗当たりの売上・利益の向上を目指す。一般社団法人日本フードサービス協会が2026年1月26日に発表した「2025年外食産業市場