あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「カムバック」の略語は？「カムバック」の略語はなんでしょうか？ヒントは、「次の○○まだかな〜？」のように使います。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「カムバ」でした！カムバとは、「活動を再開すること」「新曲や新アルバムを発売すること」