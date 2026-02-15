２月１５日の東京１０Ｒ・バレンタインＳ（４歳上オープン、ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、２番人気のウェットシーズン（セン５歳、美浦・田中博康厩舎、父メンデルスゾーン）が、武蔵野Ｓ（１２着）以来となる３か月ぶりの一戦を、鮮やかに逃げ切ってオープン初勝利を挙げた。勝ち時計は１分２３秒０（良）。内の２番枠から好スタートを決めて、すんなりとハナを奪った。手応え良くペースを刻み、直線でもしっかり