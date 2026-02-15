◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）今年のクラシックを占う３歳重賞に９頭が出走し、ホープフルＳ覇者で３番人気のロブチェン（牡、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は中団から脚を伸ばしたが頭、首差の３着に終わった。同馬はホープフルＳで７番人気と伏兵扱いながら、鮮やかな差し切りで快勝。今回がキャリア３戦目で初の左回りだった。勝ったのは２番人気で津村明秀