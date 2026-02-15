◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第２節柏１―２東京Ｖ（１５日・三協Ｆ柏）東京Ｖが敵地で柏に２―１で逆転勝利を飾り、東組唯一の開幕２連勝で首位に浮上した。最初のチャンスは柏だった。前半１２分に右ウィングバックの山之内がゴール前でシュートを放つが、惜しくもゴール右へ外れる。さらに同１６分にも再び裏に抜け出した山之内にが左足で今度はゴール左を狙うも枠を捉えられず。同２１分には左からのクロス