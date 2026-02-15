夕方のスーパーで買い物中に起きた、割り込みをめぐる口論--。誰もが出くわしかねないこの場面で当事者になった北海道在住の優香さん（仮名・47歳）は、「マナー違反を咎める側も余裕を失っていた」と振り返ります。当時、現場で何が起きていたのか。そして私たちにできる“ちょっとした余裕”とは？◆長蛇のレジ列、いら立つ客たち家の近くにあるスーパーで買い物をしていた優香さん。店では「支払いだけセルフ」の方式が導