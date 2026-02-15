１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）【新華社リビーニョ2月15日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は14日、リビーニョでフリースタイルスキー女子ビッグエア予選が行われ、中国の谷愛凌（こく・あいりょう）が決勝に進んだ。１４日、女子ビッグエア予選の滑走を終え、得点発表を待つ谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記者／王鵬）１４日、女子ビッグエア予選に臨む谷愛凌。（リビーニョ＝新華社記