囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）の第３局が１４、１５日、福岡県太宰府市の九州国立博物館で行われ、一力遼棋聖（２８）が挑戦者の芝野虎丸十段（２６）に勝ち、通算成績を２勝１敗とした。