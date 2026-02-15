西東京市の飲食店で火事があり、1人が死亡しました。店主の男性と連絡が取れなくなっています。【映像】火事があった飲食店（現場の様子）午前1時半ごろ、西東京市保谷町の住宅街で「居酒屋でガスが爆発した」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、店舗を兼ねた住宅1階の居酒屋から火が出て、隣の建物に燃え移りました。ポンプ車など22台が出動し火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、1階の居酒屋から