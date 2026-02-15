ポップアップルーフで2人寝られる！年始を飾る日本最大のキャンピングカーショー「ジャパンキャンピングカーショー2026」が、2026年1月30日〜2月2日の4日間、千葉市美浜区の幕張メッセにて開催されました。なかでも今回は、昨年の「東京オートサロン2025」で世界初公開され、大きな話題となったキャンピングカー仕様のスズキ「ジムニーノマド」の最新情報をお届けします。2025年1月の発表前より大きな話題となっていたのが