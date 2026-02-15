フリーアナウンサーの中川安奈（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダ（41）からの助言を明かし「らぶです」と2ショットを公開した。「ABCテレビ『まるどりぃ〜ココだけの話〜』新番組の初回ゲストという光栄な機会、ありがとうございました今回はなんといってもドリアンさんと共演させていただけたことがなによりうれしくて！」と報告。ドラァグクイーンのドリアン・ロロ