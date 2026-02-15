サッカーアルビレックス新潟は15日、明治安田J2・J3百年構想リーグで徳島ヴォルティスと対戦。大量失点でリーグ初黒星を喫しました。前節の開幕戦を勝利で飾った船越アルビ。連勝を目指して徳島戦に臨みましたが、前半5分…セットプレーから徳島・松田のシュートが決まり、先制点を奪われます。1点を追う展開となったアルビは奥村や落合がゴールを狙いますが、枠を捉えることができません。す