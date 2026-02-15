吉村美栄子山形県知事8日投開票の衆院選で、国政選挙の投票率が6回連続全国トップだった山形県が、高市早苗首相のお膝元の奈良県に首位の座を明け渡した。平年を超える大雪で災害救助法が適用された11市町村の投票率が大幅に下がり、県全体の数字を押し下げた。悪天候で投票に行けなかった有権者が多いとみられ、吉村美栄子知事も「雪の季節でなければ7連覇になっていたのでは」と残念がった。総務省によると、今回の衆院選で