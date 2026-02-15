NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に主演する俳優仲野太賀（33）が15日、大阪城の桜門正面にある豊國神社で行われた「豊臣秀長公慰霊祭」に参加した。同ドラマは天下統一を果たした豊臣秀吉の弟秀長にスポットを当て、兄弟の絆とともにその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野、秀吉役を池松が務める。同神社は祭神として秀吉と秀頼、秀長を祭っている。慰霊祭に出席した仲野は「秀長公の存在の大きさを改めて感じることができた。