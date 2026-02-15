ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。漫才コンビ「カベポスター」の浜田順平（38）は準々決勝まで「チャギントン」を名乗っていたが「大人の事情で」準決勝では浜田順平として参戦した。浜田は、息子相手にキャッチボールする父親のコント。「大学やめるって？」「東京行ってバンドやる？」「え、結婚するのか」と親子の会話を交えながら「こんな話