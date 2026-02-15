【モデルプレス＝2026/02/15】女優の秋野暢子が2月14日、自身のInstagramを更新。卵の醤油漬けの作り方を公開し、反響を呼んでいる。【写真】69歳朝ドラヒロイン「宝石みたいに綺麗」2晩冷凍させて作る卵の醤油漬け◆秋野暢子、こだわりの卵の醤油漬けを公開秋野は「卵の醤油漬け」とつづり、こだわりの自家製レシピを披露。「卵を2晩冷凍してしっかり凍ったら、解凍」と白身だけが解凍された状態にして黄身を分け「醤油、みりん出