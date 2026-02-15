俳優の加藤ローサさん（40）が2026年2月10日、自身のインスタグラムを更新。エ上品なレースの白いワンピース姿を披露した。「エモいってこういう事？」加藤さんは、「使い捨て（カメラの絵文字）」とコメントし、使い捨てカメラを使って撮影したらしきギャルピースのショットと笑顔ショットを投稿。「エモいってこういう事？」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、袖がシアー素材になったレースの白いワンピース