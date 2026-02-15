◆練習試合中日１―１ＤｅＮＡ（１５日・北谷）中日が土壇場の粘りを見せたものの、あと一歩及ばずドローに終わった。２回に先発・金丸がＤｅＮＡ・勝又に中前適時打を浴びて先制を許した。だが、７回に鵜飼の四球、石川昂のヒットで無死一、二塁のチャンスをつくる。福元は三ゴロに倒れたが、１死一、三塁から味谷が同点打を中前にはじき返した。同点の９回にも鵜飼が左前安打、石川昂が左前安打を放ったが、続く知野が三