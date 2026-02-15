◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル、良）今年のクラシックを占う３歳重賞に９頭が出走し、１番人気のラヴェニュー（牡、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は後方からジリジリと脚を伸ばしたが、４着に終わった。同馬は昨年１１月の新馬戦を５馬身差Ｖ。登録したホープフルＳで有力馬として注目されていたが、最終追い切り後の発熱により回避。仕切り直しとなった２６年初戦で結果